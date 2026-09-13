بوتين: حجم التجارة الداخلية لدول "بريكس" بلغ 1.2 تريليون دولار

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن حجم التجارة الداخلية لدول مجموعة "بريكس" قد بلغ بالفعل 1.2 تريليون دولار، مشيرا إلى أن المجموعة ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين بما يخدم مصالح التنمية الشاملة.

ووصف بوتين، خلال اجتماع بصيغة "بريكس بلس" في العاصمة الهندية نيودلهي، مجموعة "بريكس"، بأنها إحدى القوى الدافعة القوية لعملية تعزيز التعددية الحقيقية في العلاقات الدولية، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

واعتبر بوتين أن التكامل بين اقتصادات دول مجموعة "بريكس" يعد أحد المصادر الرئيسية لتنمية دول التكتل.

وقال بوتين إن "أحد الموارد الرئيسية، التي لم تستغل بالكامل بعد، هو التكامل بين اقتصادات الدول الأعضاء".

وبين بوتين أن التباين في الهياكل الاقتصادية والتخصصات لدى هذه الدول يتيح فرصا واسعة للتعاون العملي وإنشاء سلاسل إنتاج جديدة تشمل التقنيات والخدمات والأسواق.

واضاف بوتين: "نحن نتحدث بالأساس عن تشكيل منصة نمو مشتركة لمجموعة بريكس، تجمع بشكل عضوي بين المزايا التنافسية لاقتصاداتنا".

وقال بوتين "تعد مجموعة بريكس اليوم إحدى القوى الدافعة القوية لعملية تعزيز التعددية الحقيقية في العلاقات الدولية".

ونوه بوتين، بأن "منصة الاستثمار الجديدة لمجموعة "بريكس" ستتيح جذب رؤوس الأموال طويلة الأجل ليس فقط للدول الأعضاء وإنما أيضًا للشركاء".