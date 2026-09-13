130 شخصاً في عداد المفقودين بعد فقدان الاتصال بعبارة إندونيسية

لا يزال حوالي 130 شخصا في عداد المفقودين قبالة سواحل إندونيسيا اليوم الأحد، بعد أن فقدت السلطات الاتصال اللاسلكي بعبارة في بحر جاوة.

وقالت هيئة البحث والإنقاذ في مدينة بانجارماسين إنه تم إنقاذ إجمالي 115 شخصا حتى الآن. وأضافت أنه تم انتشال جثة واحدة من البحر.

وأضافت أنه تتواصل جهود البحث والإنقاذ للعثور على هؤلاء المفقودين.

وأطلقت فرق الإنقاذ الإندونيسية عملية بحث في وقت سابق اليوم الأحد بعد فقدان الاتصال بسفينة الركاب التي تقل على متنها ما لا يقل عن 240 شخصا في بحر جاوة أثناء رحلتها من شرق جاوة إلى جنوب كاليمنتان في جزيرة بورنيو، حسبما قال مسؤولون.

وقال مكتب البحث والإنقاذ في بانجارماسين، عاصمة محافظة جنوب كاليمنتان إنه تلقى بلاغا يفيد بأن السفينة "فيرجو ترانسبورت 8" قد تعرضت لعطل في الاتصالات أثناء إبحارها إلى المدينة قادمة من سورابايا، ثاني أكبر مدينة في إندونيسيا وتقع في محافظة شرق جاوة.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن آخر موقع معروف للسفينة كان في بحر جاوة، على بعد نحو 148 كيلومترا من رصيف ميناء في بانجارماسين. وأوضحت قائمة ركاب السفينة أنها كانت تحمل 241 راكبا..

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا.

وأكد أريانتو أردي، رئيس العمليات في وكالة الإنقاذ ببانجارماسين، فقدان الاتصال بالسفينة، وقال إنه تم إرسال أفراد الإنقاذ إلى المنطقة.

وقال أريانتو: "لقد أنشأنا مركز عمليات في تريساكتي".

وقالت السلطات إن مشغل السفينة أبلغ عن الحادث بعد تلقيه معلومات تفيد بأن السفينة واجهت طقسا سيئا.