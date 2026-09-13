أوكرانيا تعلن عن "أول معركة على الإطلاق" بين مسيرات بحرية

أغرقت مسيرة بحرية أوكرانية زورقا مسيرا روسيا فيما قالت كييف إنه أول اشتباك على الإطلاق بين مركبتين من هذا النوع.

وقالت البحرية الأوكرانية يوم أمس السبت إن الاستطلاع رصد سفينة روسية مسيرة في منطقة غير محددة من البحر الأسود.

وأوضحت البحرية أنه تم بعد ذلك نشر مسيرة بحرية أوكرانية، حيث قامت بالمناورة بالقرب من الزورق الروسي وأطلقت النار عليه باستخدام رشاش ثقيل، مما أدى إلى إغراقه.

وقالت البحرية الأوكرانية عبر تطبيق تليغرام: "هذه هي أول معركة بحرية في التاريخ بين زوارق مسيرة".

كما نشرت مقطع فيديو يظهر إطلاق نار وتدمير زورقا صغيرا لم يتسن التحقق من هويته بشكل مستقل.

وطورت كل من أوكرانيا وروسيا زوارق مسيرة في الأشهر الأخيرة لمجموعة من الأغراض.

وتشمل هذه الزوارق سفنا محملة بالمتفجرات تستخدم لمهاجمة السفن، بالإضافة إلى مسيرات بحرية مجهزة بأسلحة مثل الرشاشات أو الصواريخ.

وتقول أوكرانيا أيضا إنها تشغل سفنا قادرة على حمل طائرات مسيرة قصيرة المدى للاقتراب من الساحل الروسي.