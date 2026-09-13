إندونيسيا تطلق عملية بحث عن سفينة تقل 240 شخصا بعد انقطاع الاتصال بها

أطلقت فرق الإنقاذ الإندونيسية عملية بحث اليوم الأحد بعد فقدان الاتصال بسفينة ركاب تقل على متنها 240 شخصا في بحر جاوة أثناء رحلتها من شرق جاوة إلى جنوب كاليمنتان في جزيرة بورنيو، حسبما قال مسؤولون.

وقال مكتب البحث والإنقاذ في بانجارماسين، عاصمة محافظة جنوب كاليمنتان، إنه تلقى بلاغا يفيد بأن السفينة "فيرجو ترانسبورت 8" قد تعرضت لعطل في الاتصالات أثناء إبحارها إلى المدينة قادمة من سورابايا، ثاني أكبر مدينة في إندونيسيا وتقع في محافظة شرق جاوة.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن آخر موقع معروف للسفينة كان في بحر جاوة، على بعد نحو 148 كيلومترا من رصيف ميناء في بانجارماسين.