أكد الرئيس ‌الأمريكي دونالد ​ترامب اليوم السبت إن كندا حريصة على التوصل إلى اتفاق تجاري ⁠مع الولايات المتحدة، وإن الاتفاق قد يبرم "قريبا ‌جدا".

وكرر شكواه من أن كندا عاملت ‌المزارعين الأمريكيين بشكل غير عادل، ‌قائلا إن ‌عليها رفع ‌الرسوم الجمركية.

وردا على أسئلة ​وسائل ‌الإعلام ​عقب اجتماعه ⁠مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن ​في ⁠دبلن، ⁠قال ترامب "كندا ترغب بشدة في إبرام ⁠اتفاق".

وأضاف "على كندا أن تعامل مزارعينا بشكل أفضل. لا يمكنها فرض رسوم ‌جمركية على مزارعينا".

وتابع قائلا "من المحتمل ​أن تشهدوا إبرام اتفاق مع كندا قريبا جدا".