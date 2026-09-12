ترامب يرجح إبرام اتفاق التجارة بين أمريكا وكندا "قريباً جداً"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إن كندا حريصة على التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، وإن الاتفاق قد يبرم "قريبا جدا".
وكرر شكواه من أن كندا عاملت المزارعين الأمريكيين بشكل غير عادل، قائلا إن عليها رفع الرسوم الجمركية.
وردا على أسئلة وسائل الإعلام عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في دبلن، قال ترامب "كندا ترغب بشدة في إبرام اتفاق".
وأضاف "على كندا أن تعامل مزارعينا بشكل أفضل. لا يمكنها فرض رسوم جمركية على مزارعينا".
وتابع قائلا "من المحتمل أن تشهدوا إبرام اتفاق مع كندا قريبا جدا".