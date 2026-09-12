ربط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأداء القوي لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت التي أجريت في الآونة الأخيرة بأخطاء الدول الغربية.

وقال بوتين خلال لقاء مع الصحفيين في نيودلهي إن كل ما يحدث حاليا في أوروبا كان نتيجة أخطاء منهجية ارتكبتها الدول الغربية في السياسة والأمن والاقتصاد.

كما اتهم الحكومات الأوروبية بإثارة صراع مفتوح مع روسيا وزعزعة استقرار مواطنيهم، مشيرا إلى أن ذلك انعكس في نتائج الانتخابات في ألمانيا.

وحصل حزب البديل من أجل ألمانيا على نسبة تأييد قياسية بلغت 8ر43 % في الانتخابات التي أجريت يوم الأحد الماضي، وهو ما يقل قليلا عن الأغلبية المطلقة.

وقال بوتين إن الناس في الدول الأوروبية يفهمون ما يحدث، مضيفا أنه يعتقد أن هذا كان أيضا وراء النتائج في ألمانيا.

ويزور بوتين الهند حاليا لحضور قمة بريكس المقررة اليوم السبت وغدا الأحد.

وتلقى الرئيس الروسي طلبا للتعليق على نتيجة حزب البديل من أجل ألمانيا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت. ورد بوتين مطولا، موضحا وجهة نظره بشأن الوضع في أوروبا.

وقال إن روسيا لم تهدد الدول الأوروبية وليس لديها أي سبب للصراع معها، قائلا إن كل هذه القضايا تمت تسويتها بنتيجة الحرب العالمية الثانية.

ومع ذلك، قبل بدء الحرب في أوكرانيا، قال بوتين أيضا إن موسكو لا تخطط لحرب.

وبدلا من ذلك، أشار بوتين إلى أن الصراع كان بسبب الدول الأوروبية.

وتساءل "هل يريدون إعادة النظر في نتائج الحرب العالمية الثانية؟ وإلى ماذا يدفعون شعوب بلدانهم؟ إلى حرب مع روسيا الاتحادية؟".

وأضاف بوتين "إنهم يتحدثون الآن عن دراسة كيفية إرسال قوات إلى الأراضي الأوكرانية. وهذا يعني الحرب مع روسيا".