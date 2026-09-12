أمريكا.. رفض أمر ترامب بالإبقاء على تشغيل محطة فحم في ميشيغان

قضت محكمة اتحادية أمريكية أمس الجمعة بأن وزارة الطاقة تجاوزت صلاحياتها عندما أجبرت محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم في ولاية ميشيغان على مواصلة العمل بعد موعد إغلاقها الذي كان مقررا العام الماضي.

وكان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قد قال إن محطة "جيه اتش كامبل" لتوليد الكهرباء، البالغ عمرها 64 عاما، كانت ضرورية لضمان إمدادات كهرباء موثوقة في المنطقة، واستخدم صلاحيات الطوارئ لإبقائها قيد التشغيل.

ولجأت جماعات بيئية وثلاث ولايات، هي ميشيغان وإلينوي ومينيسوتا، إلى القضاء في محاولة لإلغاء الأوامر التي أبقت المحطة قيد التشغيل.

وانحازت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا إلى جانب الولايات الثلاث والجماعات البيئية، قائلة إنه لم تكن هناك حالة طوارئ حقيقية بموجب القانون.

وكتبت قاضية محكمة الاستئناف كورنيليا بيلارد، نيابة عن هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة أصدرت الحكم بالإجماع، أن القسم من قانون الطاقة الاتحادي الذي يسمح بإصدار أوامر الطوارئ "يعد في الأساس إجراء احتياطيا ضيق النطاق يتم اللجوء إليه كحل أخير".