إيبولا يصل إلى سابع إقليم في الكونغو





انتشر فيروس إيبولا في إقليم سابع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد أن أثبتت الفحوصات إصابة رجل /23 عاما/ بالفيروس، بعد قيامه برحلة عبر البلاد شملت السفر عبر رواندا وأوغندا المجاورتين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعلن جان جاك مبونجاني، وزير الصحة الكونغولي السابق وعضو البرلمان، وفاة الرجل في جواكا بمقاطعة سود-أوبانجي شمال غربي البلاد، بعد أن ثبتت إصابته بسلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا.

وأوضح مبونجاني أن الرجل، خلال ثلاثة أسابيع فقط، غادر إقليم جنوب كيفو - حيث تم الإبلاغ عن حالات إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا - ثم سافر إلى رواندا وأوغندا. وبعد ذلك، سافر إلى إقليم إيتوري في الكونغو، بؤرة تفشي الوباء، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وحسب مبونجاني، سافر الرجل بعد ذلك من شمال شرقي البلاد إلى شمال غربها، مرورا بأقاليم تشوبو ومونجالا وسود أوبانجي.