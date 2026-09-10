ترامب: سنضطر لضرب إيران بقوة ‌شديدة

​قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌يوم ​الأربعاء إن الولايات المتحدة ربما تقصف بيكاكس ماونتن في إيران، وحذر طهران من التهور.

وذكر في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الذي يعقده الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس "نلاحظ ‌وجود بعض النشاط في بيكاكس. أنصح إيران بكل جدية ‌لأننا سنضطر لضربها بقوة ‌شديدة".

ويقع جبل بيكاكس ماونتن ‌بالقرب من ‌منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم الإيرانية التي ​تعرضت لأضرار ‌جسيمة، ​وهو موقع محصن يضم مجمعين من الأنفاق المدفونة على عمق كبير.

ويهدد ترامب ​بشن ضربات على بيكاكس ماونتن منذ منتصف يوليو على الأقل.

وأصبح ارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في فبراير شباط ‌أزمة كبرى لترامب وحزبه الجمهوري في الفترة ​التي تسبق انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة والمقررة في نوفمبر تشرين الثاني.