مهرجان ترامب.. فرصة حاسمة أم مجازفة انتخابية؟

تستعد القيادات الجمهورية ومشرعو الحزب لمعاودة التجمع في المؤتمر الحزبي للانتخابات النصفية في دالاس بولاية تكساس، وسط آمال واسعة بين أوساط الحزب بألا يقتصر «مهرجان ترامب» على التركيز حصراً على شخص الرئيس دونالد ترامب ومظالمه الشخصية.

وفي تقرير أعدته صحيفة بوليتيكو، يسعى المشرعون الجمهوريون إلى استغلال هذه المناسبة الاستثنائية لإبراز التباين السياسي والبرامجي مع الديمقراطيين، وتحديد القضايا الملموسة التي تهم الناخبين قبيل الاستحقاق الانتخابي.

ووفقاً للتقرير المقترن بقراءة المشهد السياسي، يسود القلق بين استراتيجيي الحزب من أن يستغل ترامب المنصة لتصفية الحسابات السياسية أو الحديث المتكرر عن ملفاته الخاصة، مما قد يشتت توجهات الحملة الانتخابية ويفوت فرصة توجيه الرسائل المستهدفة للجمهور المستقل والوسطي.

وتؤكد مصادر بوليتيكو أن قيادات الحزب تراهن على تقديم خطاب يركز على ملفات الاقتصاد، والحدود، وسياسات الطاقة، والاستجابة لمخاوف المعيشة، وذلك لإقناع القواعد الانتخابية بدعم المرشحين في الولايات والمناطق المتنافس عليها.

وعلى صعيد ردود الأفعال في وسائل الإعلام الأمريكية، أثارت هذه المبادرة موجة واسعة من النقاش والتغطيات الخبرية التي تراوحت بين التشكيك والتحليل السياسي. فقد أشارت شبكة «أب نيوز» إلى أن تنظيم مؤتمر حزبي مخصص للانتخابات النصفية يعد حدثاً غير مسبوق في التاريخ السياسي الحديث للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر يكمن في مدى قدرة الحزب على تحويل قوة ترامب التعبوية إلى دعم حقيقي للمرشحين الذين يخوضون سباقات حاسمة دون أن يكون اسمه مدرجاً مباشرة في ورقة الاقتراع.

من جانبها، تناولت صحيفة «ذا غارديان» ومنابر تحليلية أخرى استراتيجية المخاطرة المرتبطة بهذه الفعالية، حيث لفتت إلى أن تركيز التعبئة حول شخص الرئيس قد يعود بالنفع على تحفيز القاعدة الصلبة لحركة «MAGA»، لكنه ينطوي في المقابل على مخاطرة ابتعاد الناخبين المستقلين في الدوائر الانتخابية المتوازنة.

كما سلطت وسائل إعلام إضافية، مثل «تكساس تريبون»، الضوء على غياب عدد من المشرعين والنائبين الفيدراليين عن المؤتمر، معللين ذلك بالتركيز على جولاتهم الميدانية في مناطقهم الانتخابية لضمان تواصل مباشر مع الناخبين وتفادي الحرج السياسي الذي قد ينجم عن الخطابات النارية المفاجئة على المنصة.