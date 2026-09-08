من "مضيق ترامب" إلى "خليج أمريكا".. أسماء العالم تحت مقصلة ترامب

لم يكتفِ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير السياسات والقرارات، بل امتدت رؤيته إلى الأسماء نفسها، من الخلجان والبحيرات والجبال إلى المؤسسات الحكومية، بل ووصلت المقترحات إلى اسم ولاية أمريكية وممر مائي دولي.

بعض هذه التغييرات أصبح واقعاً رسمياً داخل الولايات المتحدة، فيما بقي بعضها الآخر مجرد مقترحات أثارت جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً.

وبين اسمٍ يُمحى وآخر يُستعاد وثالث يُقترح، تتكشف واحدة من أكثر ظواهر عهد ترامب إثارة للجدل، وهي محاولة إعادة رسم المشهد الأمريكي، ليس بالسياسات والحدود فحسب، بل بالكلمات التي تُكتب على الخرائط وفي الوثائق الرسمية.

خليج المكسيك يصبح "خليج أمريكا"

في يناير 2025، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يقضي باعتماد اسم "خليج أمريكا" (Gulf of America) بدلاً من "خليج المكسيك" في الاستخدام الفيدرالي الأمريكي، في خطوة قالت إدارته إنها تستهدف "استعادة أسماء تكرّم العظمة الأمريكية"، وأكدت وزارة الداخلية الأمريكية تنفيذ القرار.

دينالي يعود إلى "جبل ماكينلي"

وفي القرار نفسه، أعاد ترامب تسمية أعلى قمة في أمريكا الشمالية من Denali إلى Mount McKinley، وهو الاسم الذي كانت تحمله قبل أن يعتمد الرئيس باراك أوباما اسم "دينالي" في 2015.

ويقتصر التغيير على الاسم المستخدم في السجلات والاستخدام الفيدرالي، بينما ظل اسم المنتزه الوطني المحيط بالقمة "Denali National Park and Preserve".

"بحيرة أمريكا" على الحدود مع كندا

وفي أغسطس الماضي، وقع ترامب أمراً آخر يقضي باستخدام اسم بحيرة أمريكا "Lake America" بدلاً من بحيرة أونتاريو Lake Ontario في الاستخدام الرسمي للحكومة الأمريكية.

وتكتسب الخطوة حساسية خاصة لأن البحيرة تقع على الحدود الأمريكية-الكندية، لكن القرار الأمريكي لا يلزم كندا بتغيير الاسم، إذ تواصل السلطات الكندية استخدام "Lake Ontario". كما بدأت بعض تطبيقات الخرائط بإظهار "Lake America" للمستخدمين داخل الولايات المتحدة.

ترامب يريد "نيو أمريكا"

وفي أحدث مقترحاته، انتقل ترامب إلى ولاية أمريكية كاملة، ففي سبتمبر الحالي، نشر صورة لخريطة تظهر فيها نيو مكسيكو New Mexico وقد شُطبت منها كلمة "Mexico" واستُبدلت بـ"America"، في إشارة إلى اسم مقترح هو نيو أمريكا.

لكن هذه الخطوة لم تتحول إلى قرار رسمي، وقوبلت برفض من مسؤولين في الولاية.

"مضيق ترامب" بدلاً من مضيق هرمز

ولم تتوقف أفكار إعادة التسمية عند الأراضي الأمريكية، فقد اقترح ترامب تغيير اسم مضيق هرمز إلى " مضيق ترامب"، في ظل التوتر المتصاعد مع إيران.

ويبقى الاسم مجرد اقتراح، إذ لا يملك الرئيس الأمريكي منفرداً سلطة إعادة تسمية ممر مائي دولي متعارف عليه عالمياً.

وزارة الدفاع تصبح "وزارة الحرب"

وامتدت إعادة التسمية إلى الحكومة الأمريكية نفسها. ففي 2025، سمح ترامب باستخدام "وزارة الحرب" (Department of War) اسماً ثانوياً لوزارة الدفاع، مع استخدام لقب "وزير الحرب" في بعض الاتصالات الرسمية.

لكن الاسم القانوني للوزارة ظل Department of Defense، ما يعني أن تحويل "وزارة الحرب" إلى الاسم الرسمي الدائم يتطلب إجراءً من الكونغرس.

اسم ترامب يصل إلى المؤسسات

كما دخل اسم ترامب في معارك إعادة تسمية مؤسسات بارزة، بينها معهد السلام الأمريكي ومركز جون إف. كينيدي للفنون الأدائية، وسط جدل قانوني وسياسي حول مدى صلاحية تغيير أسماء مؤسسات أُنشئت بموجب قوانين اتحادية.

وهكذا، تحولت إعادة تسمية الأماكن والمؤسسات إلى واحدة من أكثر سياسات ترامب إثارة للجدل، في حملة امتدت من خليج المكسيك ودينالي إلى بحيرة أونتاريو، ومن نيو مكسيكو إلى مضيق هرمز، بعضها أصبح اسماً رسمياً داخل الولايات المتحدة، وبعضها لا يزال مجرد فكرة طرحها الرئيس.