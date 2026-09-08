"صندوق الأحذية".. طائرة عجيبة تحلق منذ 60 عاماً وترفض التقاعد

رغم مرور أكثر من 60 عاما على أولى رحلاتها، لا تزال طائرة Short SC.7 Skyvan تحافظ على حضورها في سماء عدد من دول العالم، بفضل تصميم غير تقليدي جعلها واحدة من أكثر الطائرات ملاءمة لنقل البضائع والجنود والمظليين إلى المواقع التي يصعب الوصول إليها بالطائرات التقليدية.

وتعود قصة الطائرة البريطانية إلى أوائل ستينات القرن الماضي، عندما طورتها شركة Short Brothers انطلاقا من فكرة بسيطة تقوم على تصميم الطائرة حول الحمولة التي ستنقلها، وليس العكس.

وجاء جسم Skyvan مربع المقطع وثابت الأبعاد تقريبا على امتداد الطائرة، مع منحدر خلفي واسع يمتد بعرض البدن بالكامل، فيما وُضع الجناح أعلى جسم الطائرة على دعامتين جانبيتين، بما يترك أرضية المقصورة خالية من العوائق ويزيد سهولة تحميل البضائع.

ولذلك اكتسبت الطائرة لقب "صندوق الأحذية الطائر"، كما شبّهها البعض بعربة قطار مخصصة لنقل البضائع، في إشارة إلى شكلها الصندوقي اللافت.

من محركات مكبسية إلى توربينية

حلقت الطائرة النموذجية الأولى، التي حملت التسجيل G-ASCN، للمرة الأولى في 17 يناير 1963 من سيدنهام في بلفاست، وكانت مجهزة بمحركات مكبسية.

وفي وقت لاحق من العام نفسه، بدأت الشركة اختبار محركات توربينية مروحية، قبل أن تستقر في عام 1968 على محركات Garrett TPE331، التي أصبحت الخيار الأساسي لمعظم طائرات Skyvan التي واصلت العمل حتى يومنا هذا.

ويبلغ طول الطائرة نحو 12.21 مترا، فيما يصل باع جناحيها إلى 19.79 مترا، ويمكنها نقل 19 راكبا أو نحو 4,500 رطل من البضائع، كما تستطيع حمل ما يصل إلى 20 مظليا.

ومن أبرز خصائصها قدرتها على الإقلاع من مدارج قصيرة، إذ يمكنها تجاوز ارتفاع 15 مترا بعد مسافة إقلاع تقل عن 500 متر، ما جعلها مناسبة بشكل خاص للعمل في المناطق النائية والوعرة.

المظليون.. سبب آخر لبقاء الطائرة

يظل الاستخدام الذي منح Skyvan حياة أطول ربما كان القفز بالمظلات، فالتصميم الخلفي للطائرة يتضمن منحدرا واسعا يمتد بعرض البدن بالكامل، ما يسمح بفتح الجزء الخلفي للطائرة أمام المظليين، ويتيح لنحو 20 شخصا الاستعداد والخروج منها في وقت واحد.

وتمنح هذه الخاصية Skyvan ميزة كبيرة مقارنة بالطائرات التقليدية التي تعتمد على أبواب جانبية صغيرة، إذ يستطيع المظليون التحرك داخل المقصورة والوقوف والخروج بصورة جماعية، وهو أمر بالغ الأهمية في عمليات القفز الجماعي.

ولهذا لا تزال الطائرة مستخدمة في عدد من مناطق القفز بالمظلات حول العالم، إلى جانب استخدامها في نقل البضائع والتصوير الجوي ومهام مكافحة البعوض.

149 طائرة صنعت.. والقصة لم تنتهِ

بلغ إجمالي إنتاج Short SC.7 Skyvan نحو 149 طائرة، قبل أن يتوقف تصنيعها عام 1986، لكن تصميمها لم يختفِ مع نهاية خط الإنتاج.

فقد طورت شركة Short الفكرة نفسها في طائرة Short 330، التي حصلت على جسم أطول وجناح أكبر واستوعبت نحو 30 راكبا، قبل أن تتطور لاحقا إلى Short 360.

كما أدى تطوير نسخة عسكرية مزودة بمنحدر خلفي واسع إلى ظهور C-23 Sherpa، التي خدمت في الجيش والقوات الجوية الأمريكية.

تحولت الطائرة التي بدت في ستينات القرن الماضي أشبه بـ"صندوق طائر" إلى تصميم أثبت أن البساطة قد تكون سر الاستمرارية، فبعد أكثر من ستة عقود على أول رحلة لها، لا تزال Skyvan تؤدي مهام يصعب على كثير من الطائرات الحديثة القيام بها بالمرونة نفسها.