النائب العام الأوكراني يتقدم باستقالته بسبب قضايا فساد

أعلن النائب العام الأوكراني، روسلان كرافتشينكو، أنه تقدم باستقالته، واصفا الخطوة بأنها قرار سياسي، وذلك وسط عدد من فضائح الفساد والقضايا الجنائية التي تورط فيها مسؤولون سابقون في مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومكتب النائب العام.

وقال كرافتشينكو، في منشور عبر تطبيق تليغرام، إن "هذا قرار سياسي اتخذته عن وعي"، مضيفا أنه لا يريد أن يتم استخدام منصبه "أداة للصراعات"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وشكر كرافتشينكو زملاءه، وكذلك الرئيس والبرلمان، على "ثقتهم" به.

وعين كرافتشينكو في هذا المنصب خلال صيف عام 2025.

وتأتي استقالة كرافتشينكو بعد عمليات دهم أجرتها أجهزة مكافحة الفساد في مقر مكتب النائب العام، إلى جانب تحقيق يتعلق بمسؤول متهم بحماية مراكز اتصال كانت تمارس عمليات احتيال، وفقا لتقارير إعلامية محلية.