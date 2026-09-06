ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الهيمالايا إلى 1400 قتيل و 5 آلاف مفقود

ارتفعت حصيلة الوفيات المؤكدة جراء الفيضانات المفاجئة في منطقة الهيمالايا إلى نحو 1400 شخص اليوم الأحد، وفقا لما أعلنته السلطات في نيبال والصين.

وسُجلت غالبية الوفيات، بواقع 1341 حالة، في الجانب النيبالي. وفي التبت، ارتفع عدد الوفيات من 31 إلى 43 في وقت متأخر من اليوم الأحد. ولا يزال أكثر من خمسة آلاف شخص في عداد المفقودين.

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ والتعافي. وتمكن عمال الإنقاذ في نيبال يوم السبت من انتشال شخصين على قيد الحياة. وتتضاءل فرص العثور على ناجين تحت الأنقاض بسرعة.

وجرفت الفيضانات المفاجئة ما مجموعه 11 محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية، كانت إما قيد التشغيل أو الإنشاء، بالإضافة إلى منشأة للطاقة الشمسية. ومن بين المفقودين مئات العمال، ولا يزال يُعتقد أن كثيرين منهم عالقون داخل الأنفاق والممرات في تلك المنشآت.

وقالت وزارة الخارجية في كاتماندو إن فرقا متخصصة من الهند والصين وكوريا الجنوبية واصلت مساعدة الجيش النيبالي في عمليات البحث والإنقاذ.