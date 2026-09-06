مبعوثا ترامب يزوران أوكرانيا لأول مرة بعد روسيا

يصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اليوم الأحد إلى كييف في زيارتهما الأولى لأوكرانيا، حاملين بحسب الرئيس دونالد ترامب اقتراحا لوضع حد للحرب مع روسيا المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، غداة لقائهما الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو.

وأجرى بوتين مساء السبت محادثات استمرت ثلاث ساعات مع ويتكوف، رجل الأعمال المقرب من ترامب، وكوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، وصفها مستشار الكرملين يوري أوشاكوف بأنها "بناءة وصريحة للغاية وتتسم بالثقة".

وقال أوشاكوف للصحافيين، إن "المبعوثين الأمريكيين أعدا لهذه الزيارة بشكل واف".

وأضاف "لم يعربا فقط عن اهتمامهما التقليدي بإنهاء الأعمال العدائية بسرعة، بل عرضا أيضا عددا من الأفكار حول السبل المحتملة للتوصل إلى تسوية".

وأكد أن الطرف الروسي "أبدى ثقته في تحقيق الأهداف المحددة"، من غير أن يكشف عنها.

في المقابل، قال متحدث باسم البيت الأبيض لفرانس برس إن المبعوثين ناقشا مع بوتين "خططا جوهرية تتعلق بالخطوات المقبلة التي سيتم الإعلان عنها في الأسابيع القادمة" مضيفا أنهما "يتطلعان إلى عقد اجتماعات مثمرة بالقدر نفسه" في أوكرانيا.

وبحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كان من المطروح في مرحلة ما أن ينتقل ويتكوف وكوشنر في طائرة مباشرة من موسكو إلى كييف، وهو كان سيمثل حدثا استثنائيا.

لكن في نهاية المطاف، حطت الطائرة الحكومية الأمريكية باكرا صباح الأحد في مدينة جيشوف البولندية القريبة من الحدود الأوكرانية، بحسب موقع "فلايت رادار 24" لتتبع حركة الطيران.