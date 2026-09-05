الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إجراء إصلاحات عاجلة في محطة زابوريجيا

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا اليوم السبت أنه سيتم إجراء إصلاحات عاجلة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا خلال وقف إطلاق نار محدود عند موقع خط المواجهة.

وتعاني المحطة نقصا في احتياطيات وقود الديزل وتواجه احتمال انقطاع التيار الكهربائي عن المحطة في غضون أيام ما لم يتم استعادة الطاقة من خارج الموقع أو نقل المزيد من احتياطيات الوقود إلى الموقع، الذي يقع في منطقة حرب نشطة.

وحذرت الوكالة التي توسطت في وقف لإطلاق النار مع الأطراف المتصارعة من أنه بسبب فقدان إمدادات الطاقة الخارجية إلى المحطة التي تحتلها روسيا، يمكن أن تعاني المحطة وأنظمة التبريد التابعة لها من انقطاع التيار الكهربائي "في غضون أيام".

وقالت الوكالة على موقع التواصل الاجتماعي إكس إنه يجب إما إصلاح خط الكهرباء أو توصيل وقود الديزل لمولدات الطوارئ خلال فترة قصيرة.