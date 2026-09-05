روسيا: على أمريكا مراعاة الواقع على الأرض في أي تسوية لصراع أوكرانيا

نقلت وكالة تاس ‌للأنباء عن ​سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله اليوم السبت إن على الإدارة الأمريكية ⁠أن تأخذ في الاعتبار الواقع الميداني في أي تسوية للصراع بين ‌روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن الأوضاع ‌لا تسير في صالح كييف.

وتعليقا ‌على زيارة محتملة ‌إلى موسكو ‌للمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد ​كوشنر ‌صهر ​الرئيس الأمريكي دونالد ⁠ترامب، قال ريابكوف للوكالة "السؤال الأساسي هو مدى ​استعداد ⁠الإدارة ⁠الأمريكية لبذل الجهود من أجل البحث عن ⁠حل حقيقي للأزمة الحالية مع الأخذ في الاعتبار الواقع على الأرض".

وذكر ترامب أمس الجمعة ‌أن المبعوثين يستعدان للسفر في ​محاولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين البلدين.