البعوض يثير القلق في أوروبا.. أكثر من ألف إصابة بفيروس غرب النيل

ذكر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أنه تم الإبلاغ عن أكثر من ألف إصابة بفيروس غرب النيل المكتسب محليا، بمختلف أنحاء أوروبا منذ بدء موسم انتقال العدوى هذا العام.

وأضاف المركز الأوروبي في آخر تحديث أسبوعي له أمس الجمعة أنه تم تسجيل إجمالي 1086 حالة في 15 دولة حتى الثالث من سبتمبر.

وارتفع الرقم بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة. وفي بداية أغسطس، تم تسجيل أكثر من 240 حالة بقليل في سبع دول أوروبية.

وسجلت إيطاليا أكبر عدد من الحالات (516)، تليها اليونان (284) وإسبانيا (88).

وبشكل إجمالي، تضررت 144 منطقة بمختلف أنحاء أوروبا، بما في ذلك 62 في إيطاليا، على الرغم من أن المركز حذر من أن الأرقام لا تقدم صورة كاملة لانتقال العدوى.

يشار إلى أن فيروس غرب النيل ينتقل بشكل أساسي عن طريق البعوض بين الطيور البرية، لكن البعوض المصاب يمكن أيضا أن ينقله إلى البشر.