اليابان تصدر أعلى مستوى من التحذير من الانهيارات الأرضية الطارئة

أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أعلى مستوى من التحذير من الانهيارات الأرضية الطارئة عند المستوى الخامس في بلدة ياكوشيما بمقاطعة كاجوشيما وهي جزء من منطقة كيوشو جنوب غرب اليابان في الساعة الخامسة و10دقائق صباح اليوم السبت.

ومن الليلة الماضية حتى وقت مبكر من صباح اليوم السبت، تعرضت البلدة لأمطار غزيرة من مناطق هطول الأمطار الغزيرة المستمرة التي تشكلت بشكل متقطع بسبب آثار إعصار كروفان وهو الإعصار الـ24 هذا العام ومنخفض استوائي، حسب وكالة جي.جي.برس اليابانية للأنباء اليوم السبت.

وتم تخفيض مستوى الإنذار إلى المستوى الرابع عند الساعة 11 و30 دقيقة صباحا، لكن الوكالة حثت السكان المحليين على البقاء في حالة تأهب قصوى تحسبا لحدوث انهيارات أرضية.

وفي منطقة أونويدا في البلدة، بلغ منسوب هطول الأمطار خلال 24 ساعة 5ر490 ملليمترا حتى الساعة الخامسة والنصف صباحا، لتسجل رقما قياسيا للمنطقة. وسجلت أقصى سرعة للرياح 9ر25 مترا في الثانية، بعد وقت قصير من الساعة 12 والنصف صباح اليوم السبت.

وقالت الوكالة إن إعصار كروفان يقع فوق البحر شمال مقاطعة أوكيناوا أقصى جنوب اليابان، بينما يقع المنخفض الاستوائي فوق البحر جنوب شرق مقاطعة أوكيناوا.