ترامب يصدر قرارات عفو بحق 30 شخصاً

أكدت أليس ​ماري جونسون المسؤولة في البيت الأبيض أمس ‌الجمعة ​أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح خلال الأيام القليلة الماضية عفوا رئاسيا أو تخفيفا للعقوبة لنحو 30 شخصا، من بينهم إموري جونز أحد المقربين ⁠القدامى لمغني الراب جاي-زي.

وفيما يلي أهم التفاصيل: كتبت جونسون في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن جونز قضى ‌قرابة 16 عاما في سجن اتحادي بتهم تتعلق بالمخدرات. أضافت جونسون، وهي ‌المسؤولة عن تنسيق جهود العفو ‌وتخفيف الأحكام في البيت الأبيض، أن ‌الرئيس اتخذ هذا ‌الإجراء يوم الخميس.

أُفرج عن جونز عام 2010 ​بعد أن ‌بعث جاي-زي ​برسالة إلى قاض نيابة عنه ⁠طالبا تخفيض عقوبته. عمل جونز مديرا تنفيذيا في شركة الترفيه روك ​نيشن ⁠التابعة لجاي-زي، ⁠كما شارك في تأسيس علامة بيبر بلينز التجارية للملابس.

ذكرت صحيفة نيويورك ⁠تايمز أن من بين المستفيدين الآخرين من إجراءات العفو رئيسا سابقا لنقابة عمالية في فيلادلفيا أُدين بتلقي رشى، وبحارا سابقا في البحرية سُجن على خلفية ‌جرائم تتعلق بالأسلحة النارية.

ومنح ترامب عفوا عن إدانات ​جنائية أو خفّف أحكاما بالسجن لأكثر من 1700 شخص منذ بدء ولايته الثانية في البيت الأبيض في يناير 2025.