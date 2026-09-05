البيت الأبيض يدرس أسماء مرشحين لخلافة نائب وزير الدفاع

أكدت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز أن البيت الأبيض يدرس ​أسماء مرشحين محتملين لخلافة ستيف فاينبرغ نائب وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، في إشارة إلى احتمال إجراء ‌مزيد من التغييرات ​على مستوى القيادات داخل البنتاغون الذي يواجه بالفعل معدلا مرتفعا في مغادرة الموظفين. وذكر اثنان من المصادر أن هذه الجهود بدأت في يونيو وشملت إجراء محادثات مع كبار المشرعين في مجلس الشيوخ بشأن ما إذا كان مرشحو الإدارة الأمريكية سيحصلون على دعم كاف لتأكيد تعيينهم، فيما أفاد أحد المصادر بأن المراجعة استمرت حتى أواخر أغسطس. وقالت المصادر الثلاثة إنه لم يُتخذ ⁠قرار بعد بإقالة فاينبرغ من منصبه. ولم تذكر المصادر الأسباب التي دفعت البيت الأبيض لدراسة أسماء مرشحين محتملين، كما لم تحدد أسماء المرشحين قيد الدراسة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي "هذه المصادر المجهولة لا تعرف عمّا تتحدث". وأضافت "يُقدّر الرئيس ترامب عمل الوزير هيجسيث ونائب الوزير فاينبرغ وكامل أفراد وزارة الحرب، التي يتحدث سجل نجاحاتها ‌في عمليات ملحمة الغضب والعزم المطلق ومطرقة منتصف الليل، عن نفسه"، في إشارة إلى العمليات العسكرية الأمريكية في إيران وفنزويلا. ونفى البنتاغون وجود عملية جارية لاستبدال فاينبرغ. وردا على طلب من رويترز للتعليق، قال هيجسيث في بيان إن فاينبرغ يحظى ‌بدعمه الكامل وإنه "لن يذهب إلى أي مكان". ولم يقدم البنتاغون تعليقا من فاينبرغ، كما رفض ‌السماح له بإجراء مقابلة.

ومن شأن رحيل فاينبرغ أن يكون أبرز تغيير في طاقم الوزارة التي شهدت ‌بالفعل مغادرة قيادات كبيرة في عهد هيجسيث. ‌

وقال مصدر مطلع إن وزير الجيش دان دريسكول قدم استقالته إلى البيت الأبيض بعد أشهر من توتر العلاقات مع هيجسيث. ورفض الجيش التعليق على أسباب رحيله. كما ​غادر وزير البحرية جون فيلان ‌وعدد من كبار قادة الجيش خلال ​الأشهر القليلة الماضية. وكان فاينبرغ تعهد بتسريع إنتاج ⁠الذخائر الأمريكية، لكن محللين قالوا إنه لم يحقق هذا الهدف حتى الآن وإن القاعدة الصناعية الأمريكية لا تستطيع زيادة الإنتاج بسرعة. ويقول بعض التنفيذيين في قطاع الدفاع إن مهمته تعقدت بسبب بطء الكونغرس في تخصيص الأموال رغم الضغوط الكبيرة من ​الإدارة الأمريكية.

وقال هيجسيث في بيانه ⁠لرويترز "يعمل (فاينبرغ) بلا كلل لإعادة بناء ⁠قاعدتنا الصناعية الدفاعية وضمان حصول جيشنا على كل ما يحتاج إليه لتحقيق النصر، وأتطلع إلى مواصلة العمل معه". وأضاف "إنه يؤدي عملا مذهلا للرئيس ترامب، وللوزارة، ولمقاتلينا".