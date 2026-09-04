الهواتف تهدد الجنود الأمريكيين.. والجيش يعطّل تتبع الإعلانات

أكد مسؤولون عسكريون أمريكيون ‌أنهم ​عطلوا أدوات تتبع الإعلانات على مجموعة من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، وذلك وفقا لرسائل نشرها السناتور الأمريكي ⁠رون وايدن اليوم الجمعة وتصريحات أدلى بها لرويترز، وهو تطور يأتي في ‌أعقاب تقارير تحدثت عن استخدام بيانات تحديد المواقع المتاحة ‌تجاريا في استهداف قوات أمريكية ‌بالشرق الأوسط.

وأبلغ سلاح الجو ‌الأمريكي السناتور ‌وايدن أنه عطل معرّفات الإعلانات على ​أجهزة الكمبيوتر ‌والهواتف ​المحمولة قبل شهرين.

وذكرت ⁠قيادة العمليات الخاصة الأمريكية في رسالة منفصلة أنها عطلتها ​في ⁠الآونة ⁠الأخيرة على أجهزة تابعة لها تستخدم نظام التشغيل ويندوز.

⁠وأبلغ الجيش الأمريكي رويترز أن معرّفات الإعلانات المرتبطة بالأجهزة المحمولة جرى تعطيلها منذ وقت سابق هذا العام.

ويطالب ‌وايدن، وهو ديمقراطي من ولاية أوريجون، ​وزارة الدفاع (البنتاغون) منذ عدة أشهر بتقديم إجابات بشأن هذه المسألة.