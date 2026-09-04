أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، على هامش فعاليات "المنتدى الاقتصادي الشرقي"، أن روسيا لم تتلق أي طلبات رسمية من الاتحاد الأوروبي لاستئناف الحوار.

وقال جروشكو لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "لم نتلق أي طلبات رسمية من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق".

ويعقد "المنتدى الاقتصادي الشرقي" في مدينة فلاديفوستوك الروسية، على مدار الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر الجاري.

وكان الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، تحدث مرارا عن ضرورة استئناف الحوار بين أوروبا وروسيا، وقال إن بلاده "بحاجة إلى الاستعداد النفسي" لإعادة العلاقات مع روسيا.

وكان عضو حزب "تحالف الحرية" الفنلندي أرماندو ميما، صرح في وقت سابق لـ "سبوتنيك"، بأن "فنلندا قادرة على إقامة علاقات طبيعية مع روسيا، وفتح الحدود، وتعزيز السياحة والأعمال، الأمر الذي سيعود بالنفع على البلدين، لكنها بدلًا من ذلك تسلك طريق الدمار والحرب والموت والخراب، بسبب قرارات سياسية حمقاء تحركها منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)".