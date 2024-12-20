اليابان تفحص قاعدة يوكوتا الأمريكية للاشتباه في تسرب مادة مسرطنة

أجرى مسؤولون من وزارة الدفاع اليابانية وحكومة العاصمة طوكيو تفتيشا ميدانيا، اليوم الجمعة، لقاعدة يوكوتا الجوية التابعة للجيش الأمريكي في غرب طوكيو بسبب الاشتباه في حدوث تسرب لمادة بي إف أيه إس، وهي مواد كيميائية مسببة للسرطان.

وفحص المسؤولون منطقة تدريب على مكافحة الحرائق حيث يُعتقد أن مادة بي إف أيه إس، أو مواد البيرفلوروألكيل والبولي فلورو ألكيل، قد انسكبت، بينما يتلقون إفادة من الجانب الأمريكي في هذا الشأن، بحسب ما ذكرته وكالة جيجي برس اليابانية للأنباء.

كان مسؤولو الحكومة المحلية طالبوا بإجراء تفتيش في الموقع منذ أكتوبر الماضي عندما أبلغ الجانب الأمريكي اليابان عن التسرب المشتبه به.

ويعتزم الجانب الياباني أخذ عينات مياه من خزان بالقاعدة.

وقال وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني في مؤتمر صحفي إن بلاده ستعمل مع الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات بيئية فعالة داخل القاعدة وخارجها.