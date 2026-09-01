ترامب: من السابق للأوان الحديث عن ترشح هيجسيث للرئاسة

أكد ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من السابق للأوان ‌الحديث ​عن خليفته المحتمل، متجنبا الحديث عن حملة وزير الدفاع بيت هيجسيث الانتخابية لعام 2028.

وردا على سؤال حول تقرير نشرته شبكة (إن.بي.سي نيوز) ورد فيه أن وزير الدفاع يناقش احتمال ترشحه للبيت الأبيض، قال ترامب ⁠أمس الاثنين إن هيجسيث يقوم "بعمل رائع، لكن من السابق للأوان جدا الحديث عن ذلك".

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي "علينا أن نتجاوز انتخابات التجديد النصفي أولا".

ويكافح الحزب ‌الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس من أجل الحفاظ على سيطرته على مجلسي الكونغرس الأمريكي في انتخابات نوفمبر.

وشارك هيجسيث، وهو عسكري سابق في الحرس ‌الوطني ومقدم برامج سابق على قناة فوكس نيوز، ‌هذا الشهر في حملة ‌دعائية لصالح الجمهوريين في معرض ولاية أيوا الذي يتسم بطابع سياسي ​مكثف. ووصف التقرير المتعلق ‌بطموحاته الرئاسية ​لعام 2028 بأنه "كاذب بنسبة 100 بالمئة" ⁠في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي.

ولم يعين ترامب، الذي تقتصر ولايته الرئاسية على فترتين، ​خليفة لقيادة ⁠حركته "فلتجعل أمريكا ⁠عظيمة مجددا" بعد تركه منصبه في عام 2029. وشجع أنصار كل من جيه.دي فانس نائب الرئيس وماركو روبيو ⁠وزير الخارجية كلاهما على الترشح.

وقال ترامب "أراهن أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يفكرون في الترشح ولا تعرفون عنهم شيئا... في الوقت الحالي، كل ما يحبه - وكل ما يهمه - هو الجيش ورعاية الجيش".

وقدم ترامب ‌دعما لمرشحين خلال السباقات الانتخابية هذا العام، بل إنه ساعد بعض ​الأشخاص على نيل ترشيح الحزب الجمهوري على حساب أعضاء حاليين في مجلس الشيوخ. وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشال) يوم الأحد "هذا، بلا شك، أقوى تأييد ​في تاريخ السياسة".