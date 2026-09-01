استقالة وزير الجيش الأمريكي

قدّم وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول استقالته بعد أشهر من التوتر مع وزير الدفاع بيت هيغسيث، كما أكد البيت الأبيض لوكالة فرانس برس الاثنين.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" المعلومة في البداية، ثم تناقلتها وسائل إعلام أمريكية أخرى.

وعند سؤال البيت الأبيض عن هذه المعلومات، لم ينفها وصرح في بيان "لقد أثبت الوزير دريسكول كفاءة عالية في تعزيز برنامج الرئيس (دونالد) ترامب (...) وأظهر قيادة متميزة خلال عمليات عسكرية تاريخية".

وأضاف أن "الجيش الأمريكي أقوى من أي وقت مضى بفضل عمله جنبا إلى جنب مع القائد العام ووزير الدفاع".

وفي حال قبولها، ستشكّل استقالة دريسكول أحدث رحيل لقائد عسكري رفيع المستوى في ظل إدارة دونالد ترامب.

واستفاد دريسكول، وهو زميل سابق لنائب الرئيس جاي دي فانس في كلية الحقوق، من صداقتهما داخل الإدارة، إلا أنه دخل في صدام مع هيغسيث.

وحمّل جاك ريد، وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، وزير الدفاع مسؤولية هذه المغادرة قائلا "لا أرحب باستقالة الوزير دريسكول... كان يجب أن يدرك الرئيس ترامب منذ فترة طويلة الضرر المستمر الذي يلحقه بيت هيغسيث بوزارة الدفاع".

وخاض دريسكول، وهو جندي سابق في الجيش، انتخابات الكونغرس عام 2020 دون نجاح، وعمل لاحقا مستشارا لحملة ترامب لإعادة انتخابه عام 2024.

وأقال هيغسيث رئيس أركان الجيش الجنرال راندي جورج في أبريل، ولم يرشح بعد خلفا دائما له.