سنغافورة تدرس وضع قيود لاستخدام المراهقين لوسائل التواصل

تدرس حكومة سنغافورة فرض قيود يومية على الوقت الذي يمضيه المراهقون في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن إجراءات إلزامية أوسع نطاقا لحماية المراهقين، حسبما ذكرت صحيفة ستريتس تايمز نقلا عن وزيرة التنمية الرقمية والمعلومات جوزفين تيو.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه سيتم طرح التغيرات التشريعية لتسهيل التطبيق من خلال إجراءات التحقق من العمر مطلع 2027، حسبما قالت تيو في حوار في 28 أغسطس الجاري.

وقالت الوزيرة إنه سيتعين على تطبيقات التواصل الاجتماعي غير القادرة أو غير المستعدة لتطبيق إجراءات الحماية رفع الحد الأدنى للعمر من 13 حاليا إلى 18 عاما.