اليابان.. تحذيرات من الأمطار الغزيرة وتقارير عن انهيارات طينية

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأحد، تحذيرا خاصا من الأمطار الغزيرة لبعض المناطق في مقاطعة فوكوي بوسط اليابان، وحثت نحو 244 ألف شخص على اتخاذ إجراءات السلامة الطارئة، في ظل ورود تقارير بشأن وقوع انهيارات طينية ووجود مركبات عالقة على طرق غمرتها المياه.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، بأنه ثمة تحذير من المستوى الخامس (وهو الأعلى للأمطار الغزيرة)، صدر لمدن فوكوي وأونو وكاتسوياما، وهو ما يشير إلى احتمال وقوع كارثة أو أنها صارت وشيكة.

وخفضت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية في وقت لاحق التحذير إلى المستوى الرابع، إلا أن هذا لا يزال يعني ضرورة إجلاء السكان من المناطق المتضررة.

وغمرت المياه المنازل والطرق، وارتفع منسوب المياه في الأنهار بسبب هطول الأمطار الغزيرة، وطُلب من نحو 111 ألف شخص في خمس بلديات الإجلاء.

وقد شهدت كاتسوياما وساكاي وفوكوي هطول أمطار بمعدلات قياسية تجاوزت 300 ملليمتر خلال الـ 24 ساعة الماضية حتى صباح اليوم الأحد.