نيبال تحذر من وقوع المزيد من الفيضانات

تحذر السلطات في نيبال من احتمالية وقوع فيضانات جديدة اليوم الأحد، كما طالبوا السكان في المناطق المتضررة من الفيضانات بالحذر الشديد بعد ارتفاع مستويات المياه في نهر بوتيكوشي.

وقد تم إرسال تحذيرات من الفيضان لهواتف المواطنين صباح اليوم الأحد، في الوقت الذي عملت فيه فرق الانقاذ على تطهير طريق سريع رئيسي يربط كاتمندو بإحدى المناطق الأكثر تضررا من الفيضانات الكارثية التي وقعت يوم الأربعاء الماضي.

وقد ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال والتبت إلى 750 قتيلا بالإضافة إلى فقدان أكثر من 3000 شخص بعد أحدث تحديث للبيانات اليوم الأحد.