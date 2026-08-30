نيبال تستأنف جهود الإنقاذ جراء الفيضانات وتطلب مساعدات فنية ومالية

استأنفت نيبال عمليات البحث والإنقاذ بعد تعليقها مؤقتاً بسبب الأحوال الجوية، فيما تواصل السلطات البحث عن نحو 3 آلاف مفقود جراء فيضانات مدمرة اجتاحت مناطق جبلية قرب الحدود مع التبت.

وقالت الحكومة إنها بحاجة إلى مساعدات فنية أجنبية، فيما تقدر احتياجات إعادة الإعمار بعد الكارثة بنحو 4 إلى 5 مليارات دولار .

وتسببت الفيضانات، الناجمة عن انهيار جليدي، في تدفق هائل للصخور والجليد والطين والحطام عبر الأنهار الجبلية، ما أسفر عن مقتل 734 شخصاً في نيبال و7 في منطقة التبت وجرف مبان وجسور ومحطات كهرباء.

ولا يزال نحو 3 آلاف شخص في عداد المفقودين، بينهم 2498 في نيبال و554 في التبت، من بينهم ما لا يقل عن 540 أجنبياً، معظمهم من الزوار الهنود وفقا لـ"رويترز".