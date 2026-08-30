كوريا الجنوبية تجري تعديلاً وزارياً يشمل المالية والدفاع والعدل

أعلنت ​كوريا الجنوبية اليوم الأحد تعديلا ‌وزاريا ​كبيرا شمل تعيين لي هيونج-إيل النائب الأول لوزير المالية في منصب نائب رئيس الوزراء الجديد ووزير الاقتصاد والمالية.

وقال كانج ⁠هون-سيك رئيس مكتب السكرتارية الرئاسي في كلمة بثها التلفزيون إنه تم أيضا تعيين النائب ‌بالبرلمان عن الحزب الديمقراطي الحاكم كيم سيونج-وون وزيرا للعدل وكانج ‌شين-تشول، القائد السابق للقيادة المشتركة بين ‌كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ‌وزيرا جديدا للدفاع.

ويأتي ‌هذا التعديل الوزاري في الوقت الذي ​تسعى فيه ‌إدارة الرئيس ​لي جيه ميونج إلى ⁠إعادة تنشيط زخم سياستها الدولية مع دخولها عامها الثاني، في ​وقت ⁠يشكك ⁠فيه المحللون في استدامة سياساته المالية التوسعية وسط انهيار في ⁠سوق السندات المحلية.

ومن المتوقع أن تطرح الحكومة ميزانيتها لعام 2027 الأسبوع المقبل.

في كوريا الجنوبية، يتعين على المرشحين للوزارة ‌الخضوع لتدقيق تشريعي صارم قبل أن يتم تعيينهم ​رسميا من قبل الرئيس.

ويحتفظ الرئيس بالسلطة الدستورية النهائية لتعيين الوزراء، حتى لو رفض البرلمان ​ترشيحهم.