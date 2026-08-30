كوريا الجنوبية تجري تعديلاً وزارياً يشمل المالية والدفاع والعدل

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد تعديلا وزاريا كبيرا شمل تعيين لي هيونج-إيل النائب الأول لوزير المالية في منصب نائب رئيس الوزراء الجديد ووزير الاقتصاد والمالية.
وقال كانج هون-سيك رئيس مكتب السكرتارية الرئاسي في كلمة بثها التلفزيون إنه تم أيضا تعيين النائب بالبرلمان عن الحزب الديمقراطي الحاكم كيم سيونج-وون وزيرا للعدل وكانج شين-تشول، القائد السابق للقيادة المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وزيرا جديدا للدفاع.
ويأتي هذا التعديل الوزاري في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس لي جيه ميونج إلى إعادة تنشيط زخم سياستها الدولية مع دخولها عامها الثاني، في وقت يشكك فيه المحللون في استدامة سياساته المالية التوسعية وسط انهيار في سوق السندات المحلية.
ومن المتوقع أن تطرح الحكومة ميزانيتها لعام 2027 الأسبوع المقبل.
في كوريا الجنوبية، يتعين على المرشحين للوزارة الخضوع لتدقيق تشريعي صارم قبل أن يتم تعيينهم رسميا من قبل الرئيس.
ويحتفظ الرئيس بالسلطة الدستورية النهائية لتعيين الوزراء، حتى لو رفض البرلمان ترشيحهم.