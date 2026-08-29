بعد الفيضان المدمر.. كم تبلغ تكلفة إعادة إعمار نيبال؟

أكد سوارنيم ​واجلي وزير المالية في نيبال لرويترز اليوم ‌السبت ​أن البلاد تحتاج إلى ما بين أربعة وخمسة مليارات دولار لإعادة الإعمار في أعقاب الفيضان المدمر الذي ضرب مناطقها الحدودية الأسبوع الماضي، وهو ⁠مبلغ يعادل نحو عُشر اقتصاد البلاد.

وقال واجلي "التقدير الأولي يتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار. هذا مجرد تقدير... سنحتاج إلى ‌مبلغ أقل بكثير مما احتجنا إليه بعد زلزال عام 2015. ويجري حاليا ‌تقييم الخسائر والأضرار".

وتسبب انهيار جليدي يوم ‌الأربعاء في تدفق هائل للصخور ‌والجليد والطين والحطام عبر ‌ممرات الأنهار الجبلية في جبال الهيمالايا، مما أسفر عن ​مقتل أكثر ‌من ​600 شخص في نيبال ⁠ومنطقة التبت الصينية، ولا يزال مصير ما يربو على ألفين مجهولا.

وسوت الفيضانات بلدات ​في ⁠المنطقة ⁠الحدودية بالأرض، وجرفت الجسور والطرق، وألحقت أضرارا بمحطات لتوليد الطاقة الكهرومائية.

ولم يوضح واجلي ⁠سبب توقع أن تكون تكلفة إعادة الإعمار أقل من تسعة مليارات دولار التي أُنفقت بعد زلزال عام 2015 الذي بلغت قوته 7.8 درجات، ويعد ‌أسوأ كارثة مسجلة في تاريخ نيبال. وتسبب الزلزال ​في مقتل نحو 9000 شخص، وتدمير أكثر من نصف مليون منزل، وخسائر تقدر بنحو ثلث اقتصاد نيبال.