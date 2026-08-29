الجيش الأمريكي يدمر قارباً تابعاً لعصابة مخدرات في المحيط الهادئ

أعلن الجيش الأمريكي يوم الجمعة إنه دمر قاربا يستخدمه مهربو المخدرات كمحطة للتزود بالوقود في شرق المحيط الهادئ، بعد أن أخرجت القوات الأمريكية عدة أشخاص من القارب دون استخدام القوة.وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية، التي تشرف على العمليات العسكرية في المنطقة، إن القارب كان في المياه الدولية واستخدمته عصابة "لوس تشونيروس"، إحدى أقوى العصابات الإجرامية في الإكوادور.

وذكرت القيادة الجنوبية على موقع "إكس" إن الأشخاص الذين تم إنزالهم من القارب تم تسليمهم إلى السلطات الإكوادورية.وقالت القيادة الجنوبية إن العملية تم تنسيقها مسبقا مع الحكومة الإكوادورية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته القيادة، القارب وهو ينفجر ويتحول إلى كرة نارية كبيرة. وعلى عكس التصريحات التي أعقبت الضربات الأمريكية السابقة على سفن تهريب المخدرات المشتبه بها في المنطقة، فإن البيان الأخير لم يشر إلى مقتل أي شخص.وقالت القيادة الجنوبية: "إن هذا الحظر يقطع حلقة مهمة في السلسلة اللوجستية للمتاجرين".

وهاجم الجيش الأمريكي بشكل متكرر قوارب في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ منذ الخريف الماضي بناء على أوامر من الرئيس دونالد ترامب، قائلا إنها تستخدم لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة. وكثيرا ما وصف المسؤولون الأمريكيون الأشخاص الذين قتلوا في الغارات بأنهم "إرهابيو المخدرات".ويتساءل المنتقدون عما إذا كانت الضربات القاتلة في المياه الدولية تتوافق مع القانون الدولي. وتواجه الولايات المتحدة مشكلة مخدرات كبيرة وتلقي باللوم على المهربين الأجانب في المساهمة فيها.