سماع دوي إطلاق نار وانفجارات في عاصمة النيجر

ذكر شاهدان ​من رويترز أن دوي إطلاق نار ‌متواصل ​وانفجارات سُمع في عدة مناطق من العاصمة النيجرية نيامي في وقت مبكر من اليوم السبت.

وقال أحدهما إن أصوات إطلاق النار سُمعت حول مطار ديوري ⁠هاماني الدولي بالمدينة، وبالقرب من القصر الرئاسي.

وأكد الشاهد الثاني "حدثت تبادلات لإطلاق نار كثيف. ولا يزال إطلاق النار مستمرا حول ‌القصر (الرئاسي)".

ويحكم الجيش النيجر منذ انقلاب يوليو 2023 الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم. ومنذ ‌ذلك الحين، نأت الحكومة العسكرية، بقيادة ‌الجنرال عبد الرحمن تياني، بنفسها عن ‌حلفائها الغربيين التقليديين ‌وأقامت علاقات أوثق مع روسيا، على غرار الحكومات العسكرية ​في مالي ‌وبوركينا فاسو المجاورتين.