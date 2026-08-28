ماريت ملكة للنرويج بعد اعتلاء هاكون العرش

أصبحت ميت-ماريت ملكة النرويج الجديدة عقب اعتلاء زوجها هاكون العرش، وفقا لقائمة نشرها البلاط الملكي النرويجي.

والابنة الكبرى للزوجين، إنجريد ألكسندر (22 عاما) هي ولية العهد الجديدة، بالتالي الأولى في ترتيب العرش.

وتولى هاكون العرش تلقائيا بعد وفاة والده الملك هارالد الخامس صباح اليوم الجمعة. وسيعرف رسميا باسم الملك هاكون الثامن.

غير أن قرار ما إذا كانت ميت ماريت (53 عاما)، والتي كانت سابقا ولية العهد، ستصبح ملكة،هو من شأن الملك الجديد هاكون.

وأصبحت ميت ماريت محط الأنظار بسبب صداقتها الوثيقة مع المدان الأمريكي بالتحرش الجنسي جيفري إبستين، بالإضافة إلى قضية جنائية مرفوعة ضد ابنها الأكبر من علاقة سابقة، ماريوس بورج هويبي.

وحكم على هويبي في يونيو بالسجن أربع سنوات بموجب القانون النرويجي، من بين تهم أخرى تتعلق بالاغتصاب. وهو حكم ليس نهائيا.

وواجهت ميت ماريت أيضا مشكلات صحية. وتعاني من تليف رئوي مزمن وخضعت لعملية زرع رئة في يونيو/حزيران.