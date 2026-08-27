البلاط الملكي النرويجي: حالة الملك هارالد الصحية "حرجة للغاية"

أكد البلاط ​الملكي في النرويج اليوم الخميس ‌أن ​صحة الملك هارالد (89 عاما) تدهورت في أثناء وجوده في المستشفى وإن حالته الصحية حاليا "حرجة للغاية".

ويتولى الملك هارالد الخامس، أكبر ملوك ⁠أوروبا سنا حاليا، منصب رئيس الدولة الرمزي في النرويج منذ 1991. ونقل إلى المستشفى في ‌17 أغسطس، وقال القصر الملكي إنه يتلقى العلاج من عدوى ‌بكتيرية في الدم.

وذكر القصر في بيان ‌أن ولي العهد الأمير هاكون ‌وزوجة الملك، الملكة ‌سونيا، ألغيا جميع الارتباطات والمناسبات المقررة.

وأفادت وسائل ​إعلام نرويجية ‌بأن أفرادا ​من أسرة الملك، ⁠بينهم ولي العهد والملكة، شوهدوا لدى وصولهم إلى مستشفى جامعة أوسلو ​حيث يتلقى ⁠الملك ⁠العلاج.

وقال رئيس الوزراء يوناس جار ستوره في تصريح لوسائل الإعلام "الأمة ⁠بأسرها تقف معنا ونحن نبعث بتعاطفنا الدافئ إلى الملك وبقية أفراد العائلة الملكية".

وأعلن الملك في 2024 أنه سيقلص الأنشطة الرسمية التي ‌يشارك فيها مراعاة لتقدمه في السن، لكنه استبعد ​التنحي عن العرش، قائلا إن القسم الذي أداه ملكا هو التزام مدى الحياة.