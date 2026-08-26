نيبال: مقتل 95 شخصا وفقدان المئات في فيضانات عارمة





أسفرت الفيضانات العارمة في نيبال اليوم الأربعاء عن مقتل ما لا يقل عن 95 شخصا وفقدان مئات من السياح والعمال وغيرهم بعد أن اجتاحت عدة مناطق وتوقفت حركة السفر في أجزاء من الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الصينية بأن حكومة الصين أطلقت عبر الحدود الشمالية جهود بحث وإنقاذ، مع وقوع إصابات كبيرة في منطقة جيرونج الحدودية.

وقال مسؤولون في نيبال إنه جرى الإبلاغ عن فقدان 384 سائحا، بينهم 291 سائحا من الولايات المتحدة وبريطانيا وماليزيا ودول أخرى. وقال مسؤولو مجلس السياحة إن من المرجح أن يكون بعض المفقودين من الهند والمغتربين الهنود الذين كانوا في رحلة حج إلى جبل كايلاش في التبت، وهو موقع مقدس للهندوس.

وقال المتحدث باسم الشرطة النيبالية أبي نارايان كافلي، الذي أعلن عدد القتلى، لوكالة أسوشيتد برس إن ما لا يقل عن 28 شرطيا كانوا من بين المفقودين.

وحذر المسؤولون السكان في العديد من مناطق نيبال وطالبوهم بالابتعاد عن ضفاف أنهار بهوتيكوشي وتريشولي وناراياني. وقال مسؤولون إن نهر بوتيكوشي فاض نحو الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الأربعاء، مما أدى إلى تدمير عدة قرى وطرق ومشروعات لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وقالت ساسميت بوخاريل، المتحدثة باسم الحكومة النيبالية: "طلبنا من كل من الهند والصين مساعدتنا في جهود الإنقاذ."

وأفاد مسؤولي الحكومة في كوريا الجنوبية بأن مواطنين يعملون في بناء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في نيبال كانوا من بين المفقودين المبلغ عنهم.

وذكرت وزارة الخارجية الماليزية أن سفارتها في كاتماندو تلقت تقارير من وكالات سفر تفيد بأنها فقدت الاتصال بـ 11 ماليزيا يعتقد أنهم في منطقة راسوا، التي تضررت بشدة جراء الفيضانات أيضا.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية أن الرئيس الصيني شي جين بينج أمر السلطات بتكثيف الجهود.

وتحدث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع رئيس وزراء نيبال باليندرا شاه وعرض المساعدة.

وقال مودي على وسائل التواصل الاجتماعي: "الهند مستعدة لتزويد نيبال بجميع أنواع المساعدة الإنسانية الممكنة. فرقنا تنسق عن كثب بشأن جهود الإنقاذ والإغاثة".

وفي بيان مشترك، أعربت أستراليا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا والنرويج وسويسرا عن تضامنها مع المتضررين في نيبال، مضيفة: "نشجع الجميع في المناطق المتضررة على اتباع توجيهات السلطات المحلية والتحذيرات الرسمية للسلامة مع استمرار تطور الوضع".