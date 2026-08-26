نيبال.. 22 قتيلاً ومئات المفقودين في فيضان مدمر

قال مسؤول في الشرطة في نيبال ​اليوم الأربعاء إن فرق الإنقاذ انتشلت 22 جثة بعد فيضانات عارمة في مناطق على الحدود ‌مع التبت. وانهارت على ​ما يبدو كتلة من الوحل والصخور في نهر عند الحدود الجبلية بين نيبال ومنطقة التبت الصينية اليوم الأربعاء، مما أدى إلى فيضانات كارثية على الجانب النيبالي أسفرت عن سقوط العديد من القتلى وفقدان مئات السياح.

وأظهرت مقاطع مصورة تم التأكد من صحتها المياه وهي تجرف عشرات الأشخاص عند المنطقة الحدودية، وعبرت السلطات على جانبي الحدود عن مخاوفها من زيادة كبيرة في عدد القتلى ومن وقوع دمار واسع. وفي ⁠نيبال، جرفت السيول منازل وطرقا ومشاريع كهرباء. وقال مسؤولون في التبت إنهم يخشون وقوع "خسائر بشرية كبيرة"، مع ورود بلاغات عن مفقودين في إقليم جيرونج عقب انهيار طيني ضرب معبرا حدوديا بريا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن وزير الخارجية النيبالي شيشير خانال أبلغ البرلمان اليوم بأن تقارير أولية تشير إلى أن ‌زلزالا وقع في المنطقة ربما تسبب في انهيار جليدي أدى إلى الفيضانات. وقال مجلس السياحة في نيبال إن ما لا يقل عن 384 شخصا في عداد المفقودين في المنطقة، بينهم 105 هنود و93 نيباليا وثلاثة أمريكيين و12 بريطانيا.

وأفادت ‌وكالة يونهاب للأنباء بأن نحو ثمانية من كوريا الجنوبية مفقودون في نيبال. وأصدرت السلطات ‌تحذيرات من الفيضانات في ولايتي أوتار براديش وبيهار المكتظتين بالسكان في شمال الهند، نظرا لوقوعهما على ‌الحدود مع نيبال وجريان عدد من الأنهار ‌المنحدرة من الجبال إلى سهولهما.

مخاوف من كوارث أخرى

أظهرت لقطات كاميرات مراقبة التقطت على الجانب الصيني من الحدود بين نيبال والتبت عددا كبيرا ​من الأشخاص وهم يفرون قبل ‌أن تجرف كتلة من الصخور والوحل ​والمياه مباني ومركبات وتتسبب في مقتل العديد من ⁠الأشخاص. ولم يتسن تحديد السبب الدقيق للانهيار الطيني حتى الآن، لكن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض قال إن زلزالا بقوة 4.4 درجة وقع قبل نحو سبع دقائق من الوقت الظاهر على التسجيل المصور لكاميرات المراقبة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية ​منازل مدمرة وسط مياه ⁠الفيضانات وسيارات عائمة وجسرا معدنيا ⁠تجرفه المياه، وقال شهود لرويترز إن المياه غمرت قرى بأكملها. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الانهيار الطيني وقع على الجانب النيبالي وضرب ميناء جيرونج، مما أدى إلى قطع الطرق وشبكات الاتصالات وإمدادات الكهرباء في منطقة شيجاتسي ⁠القريبة من الحدود، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وذكر تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) أن السلطات دفعت بما لا يقل عن 574 من أفراد فرق الإنقاذ إلى معبر جيرونج البري. وحث الرئيس شي جين بينغ على تكثيف جهود البحث "الشاملة" عن المفقودين ومراقبة أنظمة التحذير المبكر لتجنب وقوع كوارث أخرى.

وقال باليندرا شاه رئيس وزراء نيبال إن الشرطة والجيش انضما لجهود البحث والإنقاذ. وأضاف "صدرت الأوامر... بنقل من يقيمون في مناطق منخفضة لأماكن ‌أكثر أمانا... السكان على ضفتي النهر عليهم التحلي بأكبر قدر من الحذر والبقاء في حالة تأهب". وأكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ​أن نيودلهي مستعدة لتقديم كل المساعدة الإنسانية الممكنة وتنسيق جهود الإنقاذ والإغاثة مع البلدين.

وأسفرت فيضانات نهر بوتي كوشي العام الماضي عن مقتل تسعة أشخاص وفقدان 24 آخرين، كما جرفت "جسر الصداقة" الرابط بين نيبال والصين، مما أدى إلى تعطيل حركة التجارة والنقل لعدة أشهر.

وقال أحد خبراء مراقبة المناخ في المنطقة إن الفيضانات نجمت عن تصريف ​مياه بحيرة جليدية في منطقة التبت.