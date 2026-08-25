مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية يصل موسكو





أفادت عدة وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف، توجه إلى موسكو لإجراء محادثات.

وذكرت شبكة "سي بي إن نيوز" وموقع "أكسيوس" الإخباري نقلا عن مصادر مطلعة، أن راتكليف يعتزم عقد سلسلة من الاجتماعات في العاصمة الروسية.

ولم يتضح في البداية مع من كان يعتزم راتكليف الاجتماع تحديدا. ولم تؤكد الحكومة الروسية أو الأمريكية الرحلة حتى الآن.

وجاءت هذه الأنباء بعد أن أظهرت مواقع تتبع الرحلات الجوية أن طائرة نقل عسكرية أمريكية سافرت من ريجا إلى موسكو.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن شهود عيان أفادوا برؤية موكب سيارات يحمل لوحات دبلوماسية أمريكية بعد وصول الطائرة إلى موسكو.