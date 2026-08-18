رجال الاطفاء في بلجيكا يعتمدون على خط عزل الحرائق بعد تغير الطقس





بدأ رجال الإطفاء الذين يحاربون حريق غابات واسع النطاق في بلجيكا في حفر خط عزل الحرائق بعدما عرقلت الأمطار والسحب الغزيرة طائرات الإطفاء.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) اليوم الثلاثاء إنه تم بصورة كبيرة وقف امتداد حريق الغابات في هاي فينس، الذي آتى على نحو 3000 هكتار منذ الجمعة الماضية، ماعدا جزء من جبهة الحريق مازال يتعذر على فرق مكافحة الحرائق البرية الوصول إليه بسبب وعورة الأراضي.

وامتدت جبهة الحريق لتصبح على بعد نحو 3ر2 كيلومتر من الحدود الألمانية، ولكنها لم تتقدم خلال الليل بسبب تحسن ظروف الطقس، بما في ذلك هطول الأمطار.

وقال المتحدث إنه بعدما أوقفت الأمطار والسحب الكثيفة الطائرات والمروحيات، بدأ رجال الإطفاء في حفر خط عزل حرائق من خلال إزالة الطبقة العليا من التربة والغطاء النباتي للوصول إلى المنطقة التي يتعذر الوصول إليها بخراطيم المياه.

وأضاف أنه من المتوقع أن تستغرق هذه الجهود اليوم بأكمله.

وقد أصيب أربعة رجال إطفاء بإصابات طفيفة تطلبت العلاج في المستشفى، حسبما قال المتحدث.