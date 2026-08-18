إنقاذ نحو 100 مهاجر بعد تعطل قاربهم المطاطي في القناة الإنجليزية





أنقذت السلطات الفرنسية قرابة 100 مهاجر، بعدما تعطل قاربهم المطاطي في القناة الإنجليزية، إثر عطل ميكانيكي أصاب محركه بعد مغادرته الساحل الفرنسي بوقت قصير أمس الاثنين. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية " بي إيه ميديا" اليوم الثلاثاء ، عن السلطات الفرنسية قولها ، إن إجمالي عدد الناجين بلغ 96 شخصا، وإنه تم نقلهم إلى ميناء "بولوني سور مير" على الساحل الشمالي لفرنسا.

وأوضح رجال الإنقاذ أنه لدى مغادرة القارب شاطئ "لو توكيه"، سقط نحو 30 شخصاً في المياه، بينهم عدد من كانوا يعانون من صعوبات بالغة نتيجة التيارات البحرية القوية.

وتم إنقاذ أربعة أشخاص بواسطة مروحية، فيما انتشلت قوارب النجاة ستة آخرين.

يُذكر أن الشهر الجاري شهد رقماً قياسياً جديداً، حين قطع 230 شخصاً الرحلة في قارب واحد، مما يشير إلى أن عصابات التهريب بدأت خلال الأسابيع الأخيرة، حشر أعداد أكبر من المهاجرين في قوارب مفردة.