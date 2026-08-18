أوكرانيا تعلن مقتل 10 أشخاص وإصابة 8 في هجوم صاروخي روسي





أعلن حاكم منطقة خاركيف الواقعة شرقي أوكرانيا، أوليه سينيهوبوف، اليوم الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، في هجوم صاروخي شنته روسيا على المنطقة.

وكتب سينيهوبوف على منصة "تليجرام" أن هناك 18 شخصا على الأقل أصيبوا أيضا في الغارة الجوية التي استهدفت منطقة بيتشينيهي، الواقعة على بعد نحو 55 كيلومترا شرق مدينة خاركيف.

وأضاف أن الهجوم أدى إلى تضرر البنية التحتية المدنية، بما يشمل 10 منازل ومقهى ومتاجر.

ومن جانبه، أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، "الهجوم الوحشي الذي وقع عند مفترق طرق مزدحم"، مشيرا إلى وجود مكتب بريد ومتاجر في الموقع، وأن المنطقة المحيطة به تتكون بالكامل من مبانٍ سكنية.

وكتب زيلينسكي على منصة "تليجرام": "يتم حاليا التحقيق بشأن ملابسات هذه المأساة... سنرد بالتأكيد على هذا الهجوم الروسي". ودعا حلفاء أوكرانيا إلى "دعم الردود العسكرية لكييف، من خلال اتخاذ إجراءات خاصة بهم للضغط على روسيا".

وفي الوقت نفسه، أفادت السلطات الروسية في منطقة زابوريجيا الأوكرانية، بوقوع هجوم، صباح اليوم الثلاثاء، بمسيّرة أوكرانية على موقف للحافلات في مدينة إنيرهودار.

من ناحية أخرى، قال يفجيني باليتسكي، الحاكم المعين من جانب موسكو، على منصة "تليجرام"، إن موقف الحافلات كان به أفراد ينتظرون الحافلة من أجل الذهاب إلى عملهم، عندما استهدفت المسيّرة الموقف، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين.