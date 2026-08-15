موسكو تندد بصفقة أسلحة أمريكية تركية لصالح كييف





أبدت موسكو انزعاجا شديدا إزاء صفقة أسلحة أمريكية تركية مخصصة لأوكرانيا، إذ أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم السبت أن هذه الخطوة لن تسهم سوى في "إطالة أمد نظام كييف".

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية عن المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا قولها إن السلطات الأمريكية والتركية قد "فتحتا بذلك صندوق باندورا آخر".

وقبل أقل من أسبوع، كشف إشعار صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية للكونجرس عن عملية شراء أسلحة ضخمة تقوم بها أوكرانيا من تركيا.

ووفقا للإشعار، تشتري كييف حزمة كبيرة من أسلحة المدفعية أمريكية الصنع، والتي تتضمن أيضا 70 صاروخا من طراز أتاكمز.