تشديد الإجراءات الأمنية في "سبتة" وسط دعوات بعبور جماعي آخر

عززت إسبانيا والمغرب التدابير الأمنية عند الحدود مع جيب سبتة الإسباني عقب دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي بعبور جماعي آخر للمهاجرين إلى الجيب الواقع في شمال أفريقيا اليوم السبت.

ولكن أحد مراسلي وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) تحدث عن هدوء الأوضاع عند المعبر الحدودي في سبتة خلال الصباح.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإسبانية (آر تي في إيه) وغيرها من منافذ الإعلام الإسبانية من الجيب نفس الشيء.

وتريد السلطات في البلدين الحيلولة دون تكرار الأحداث التي وقعت في نهاية يوليو، عندما اقتحم ما يصل إلى 80 ألف مهاجر سبتة، بحسب تقديرات مختلفة.

وأكد وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي-مارلاسكا مؤخرا أن هذا حدث استثنائي ولن يتكرر مجددا.

وقبل أيام قليلة، أفادت وزارة الداخلية المغربية باعتقال مجموعة من الأشخاص يشتبه في تحريضهم على محاولات جديدة للعبور بشكل غير قانوني من المغرب إلى مدينتي سبتة ومليلية الإسبانيتين، قائلة إن هناك دعوات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل عبور جماعي في 15 أغسطس الجاري.

وأوضحت الوزارة أن السلطات اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لمنع العبور غير القانوني واعتراض الأشخاص الذين يحاولون المشاركة.