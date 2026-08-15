بريطانيا تطلق تحذيراً عاجلاً عبر الهواتف المحمولة مع تصاعد خطر الحرائق





أصدرت الحكومة البريطانية الجمعة، تحذيرا عاجلا على شبكات الهواتف المحمولة يحذر من خطر اندلاع حرائق غابات، وذلك في ظل موجة جفاف وارتفاع قياسي في درجات الحرارة جعلت معظم أراضي البلاد عُرضة لخطر حرائق بالغ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء .

وقالت بلومبرج إن التحذير الذي تم إرساله حوالي الساعة السابعة مساءً بتوقيت بريطانيا، نصح المواطنين بتجنب الممارسات التي قد تتسبب في اشتعال النيران، مثل استخدام الشوايات التي تُستعمل لمرة واحدة، أو إشعال نيران المخيمات، أو إطلاق الألعاب النارية.

وكانت فرق الإطفاء قد خاضت خلال الصيف الحالي معارك متعددة للسيطرة على حرائق غابات في مناطق مختلفة من البلاد، وأظهرت خرائط أصدرتها وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية أن ظروفا "شديدة الخطورة" للحرائق طالت معظم مناطق إنجلترا.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية اليوم الجمعة، بأن بريطانيا تعيش في الأسبوع الحالي موجة الحر الخامسة هذا الموسم، حيث من المتوقع أن تسجل أعلى درجات حرارة صيفية على الإطلاق.

وكانت لندن قد سجّلت أمس الخميس، درجة حرارة بلغت ذروتها 1ر38 درجة مئوية (101 درجة فهرنهايت)، وهي أعلى درجة حرارة تم تسجيلها هذا العام حتى الآن.

ومع ذلك، من المتوقع أن تشهد المنطقة مطلع الأسبوع ، قدوم طقس أكثر برودة ورطوبة.

ولكن درجات الحرارة في جنوب إنجلترا ستبقى أعلى من معدلاتها الطبيعية حتى مطلع الأسبوع المقبل، قبل أن تعود تدريجياً إلى مستوياتها المعتادة.