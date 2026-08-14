منازل تحترق من شدة الحرارة.. حرائق الغابات في بريطانيا عند مستوى غير مسبوق

وتابع يقول "تجاوزنا بكثير الأرقام المسجلة في العام القياسي السابق 2025"، دون أن يذكر بالتفصيل أحدث الأرقام لهذا العام. وأضاف "ما زلنا في منتصف أغسطس فحسب، ويبدو في الوقت الحالي أن موسم حرائق الغابات سيمتد حتى نوفمبر.
وبالتالي، نتوقع ألا يكون هذا العام مجرد سنة تحطم الأرقام القياسية فحسب، بل أن يشهد زيادة كبيرة في عدد حرائق الغابات مقارنة بما شهدناه من قبل".
وحث رئيس الوزراء آندي بيرنام الجمهور على توخي مزيد من الحذر خلال زيارة إلى بلدة ستوربريدج في وسط إنجلترا، وهي واحدة من عدة مناطق دمرت فيها منازل وأجلي منها مئات الأشخاص أمس الخميس. وحذر قائلا "بريطانيا أشبه بصندوق بارود حاليا... لم تنته هذه الأزمة بعد بأي حال من الأحوال. لا تزال هناك 37 بؤرة حريق مشتعلة في أنحاء البلاد".
ووصف أحد سكان ستوربريدج اللحظة التي قرر فيها هو وأسرته مغادرة منزلهم. وقال بول ناش، الذي تعرضت حديقته لأضرار، لرويترز "سمعت صرخة، وكانت جميع الأشجار على طول خط السكك الحديدية تنفجر. لم تكن تشتعل فحسب، بل كانت تنفجر. لذا أخذنا كل شيء وغادرنا".
وقال جاريجان "أعلنا 11 حالة طوارئ كبرى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية... الطلبات والحاجة إلى الدعم ربما تجاوزت قدرات خدمات الإطفاء والإنقاذ في المملكة المتحدة... ولذلك واجهنا صعوبات في توفير ما تريده خدمات الإطفاء والإنقاذ على وجه التحديد".
وقال بيرنام إن أجهزة الإطفاء تعمل بالتعاون مع الجيش في بعض المناطق، مضيفا أنه سيعقد اجتماعا مع أجهزة الطوارئ للتأكد من توافر الموارد التي تحتاج إليها.