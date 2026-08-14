سرعة تتحدى الخيال.. 5 مقاتلات حربية تتفوق على "إف 16"

رغم مرور نحو نصف قرن على أول تحليق لطائرة F-16، لا تزال المقاتلة الأمريكية واحدة من أشهر الطائرات الحربية وأكثرها انتشارا في العالم، بفضل قدرتها على الجمع بين السرعة والرشاقة وتعدد المهام. لكن عندما يتعلق الأمر بالسرعة القصوى فقط، فإن هناك مقاتلات استطاعت تجاوز أدائها بفارق واضح.

وتبلغ السرعة القصوى المعلنة لطائرات F-16 نحو ماخ 2، أي ما يقارب 1500 ميل في الساعة، مع اختلاف الأداء الفعلي بحسب النسخة والظروف التشغيلية. وبحسب تقرير لموقع "slashgear" من بين الطائرات التي تتجاوز هذا الرقم:

1. F-15E Strike Eagle.. قوة محركين وسرعة تتجاوز ماخ 2.5



تأتي F-15E Strike Eagle في مقدمة الطائرات التي تتفوق على F-16 من حيث السرعة. وقد صُممت هذه المقاتلة لتجمع بين قدرات القتال الجوي وتنفيذ الضربات ضد الأهداف الأرضية، ما جعلها واحدة من أكثر الطائرات متعددة المهام أهمية في الترسانة الأمريكية.

وتستمد الطائرة قوتها من محركين من عائلة Pratt & Whitney F100، ويمكنها الوصول إلى سرعة تتجاوز ماخ 2.5، أي نحو 1875 ميلًا في الساعة.

ولا تقتصر أهمية F-15E على سرعتها، إذ تتمتع بقدرة كبيرة على حمل الأسلحة وقطع مسافات طويلة لتنفيذ مهام هجومية، كما يمكنها الاشتباك مع الطائرات المعادية عند الحاجة.

وتمنحها هذه القدرات ميزة مهمة في المهام التي تتطلب الوصول السريع إلى مناطق بعيدة وتنفيذ الضربات ثم العودة، بينما تعتمد F-16 بدرجة أكبر على خفة الحركة والرشاقة.

2. F-14 Tomcat.. أسطورة «توب غان»



تحتل F-14 Tomcat مكانة خاصة بين الطائرات الحربية الأمريكية، ليس فقط بسبب تاريخها العسكري، وإنما أيضًا بفضل ظهورها الشهير في سلسلة أفلام Top Gun.

دخلت المقاتلة الخدمة قبل ظهور F-16، ومع ذلك كانت قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ نحو ماخ 2.34، أي قرابة 1734 ميلًا في الساعة.

وصُممت F-14 أساسًا للعمل من حاملات الطائرات، وكانت مهمتها الرئيسية حماية الأسطول والتصدي للطائرات المعادية على مسافات بعيدة. كما شاركت في عدد من العمليات العسكرية خلال عقود خدمتها.

ورغم تقاعدها من الخدمة لدى البحرية الأمريكية عام 2006، بعدما حلت محلها مقاتلات F/A-18 Super Hornet، لا تزال Tomcat واحدة من أشهر المقاتلات الأسرع من الصوت التي عرفتها القوات البحرية الأمريكية.

3. MiG-31 Foxhound.. صاروخ طائر بسرعة تقترب من ماخ 3



إذا كانت السرعة هي المعيار الأساسي، فإن MiG-31 Foxhound تتفوق بفارق كبير على F-16.

هذه الطائرة الروسية صُممت أساسًا باعتبارها مقاتلة اعتراضية فائقة السرعة، وليس كمقاتلة خفيفة ورشيقة مخصصة للمناورات الجوية القريبة. وتستطيع الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ نحو ماخ 2.83، أي ما يقارب 2100 ميل في الساعة.

وتعتمد MiG-31 على محركين من طراز Soloviev D-30F6 مزودين بالحارق اللاحق، وهو ما يمنحها القوة اللازمة للتحليق بسرعات هائلة والوصول بسرعة إلى الأهداف البعيدة.

لكن السرعة ليست العنصر الوحيد الذي جعل MiG-31 طائرة مميزة؛ فقد زُودت بأنظمة رادار متقدمة بالنسبة إلى الحقبة التي ظهرت فيها، ما سمح لها بتتبع عدة أهداف في الوقت نفسه.

وطُورت الطائرة لاحقًا إلى نسخ متعددة، من بينها MiG-31BM، التي تتمتع بقدرات موسعة في تتبع الأهداف وتنفيذ مهام جو-جو وجو-أرض ومكافحة الرادارات.

4. MiG-25 Foxbat.. السرعة التي صنعت أسطورة سوفيتية



تُعد MiG-25 Foxbat واحدة من أشهر الطائرات التي بُني تصميمها حول السرعة والارتفاع. وعلى الرغم من أنها تنتمي إلى جيل أقدم من عدد من المقاتلات الحديثة، فإنها كانت قادرة على تجاوز سرعة F-16 بفارق كبير.

وكانت MiG-25 قادرة على التحليق بسرعات تقترب من ماخ 3 في ظروف معينة، ما جعلها واحدة من أسرع الطائرات المقاتلة التي دخلت الخدمة على الإطلاق.

وقد صُممت أساسًا لاعتراض الطائرات عالية السرعة والتحليق على ارتفاعات شاهقة، ولذلك لم تكن الرشاقة والمناورة القريبة هي نقاط قوتها الأساسية.

وكان ظهورها من العوامل التي دفعت الولايات المتحدة إلى تطوير مقاتلات وأنظمة جديدة لمواجهة التهديدات السوفيتية عالية السرعة والارتفاع.

كما شكلت MiG-25 الأساس الذي تطورت منه لاحقًا MiG-31، التي ورثت منها فلسفة الاعتراض بعيد المدى مع إدخال تحسينات كبيرة على الرادار والإلكترونيات وقدرات القتال.

5. MiG-23.. مقاتلة سوفيتية سريعة بجناح متغير



ومن المقاتلات السوفيتية التي تجاوزت سرعة F-16 أيضًا MiG-23، وهي طائرة اشتهرت باستخدامها تصميم الجناح المتغير، الذي يسمح بتغيير زاوية الجناحين وفق ظروف الطيران.

وكان الهدف من هذا التصميم تحقيق توازن بين الأداء أثناء الإقلاع والهبوط وبين السرعة العالية أثناء التحليق.

وتجاوزت السرعة القصوى لبعض نسخ MiG-23 حاجز ماخ 2، ما وضعها ضمن مجموعة الطائرات الأسرع من F-16 من حيث السرعة القصوى النظرية.

وعلى الرغم من أن تصميمها يعود إلى حقبة الحرب الباردة، فإنها خدمت لدى عدد كبير من الدول وشاركت في العديد من النزاعات، قبل أن تبدأ بالتراجع تدريجيًا أمام مقاتلات أكثر تطورًا.

السرعة ليست كل شيء في المعركة الجوية



ورغم أن مقارنة السرعات القصوى تمنح تصورًا واضحًا عن قدرات هذه الطائرات، فإن السرعة وحدها لا تحدد مدى تفوق مقاتلة على أخرى.

فالمقاتلات الحديثة تعتمد على مجموعة واسعة من العناصر، تشمل الرادار، وأنظمة الحرب الإلكترونية، والتسليح، وقدرة اكتشاف الأهداف، والمناورة، والاتصال بالطائرات والقوات الأخرى.

ولهذا صُممت F-16 منذ البداية لتكون مقاتلة خفيفة ورشيقة ومتعددة المهام، وليس مجرد طائرة تبحث عن أعلى سرعة ممكنة.

وفي المقابل، ركزت طائرات مثل MiG-31 على الاعتراض السريع والوصول إلى الأهداف البعيدة، بينما جمعت F-15E بين السرعة والقوة والقدرة الكبيرة على حمل الأسلحة وتنفيذ المهام الهجومية.

وبذلك، فإن تفوق مقاتلة على F-16 في السرعة القصوى لا يعني بالضرورة أنها تتفوق عليها في جميع جوانب القتال الجوي، وإنما يكشف فقط عن اختلاف فلسفة التصميم والمهام التي صُنعت كل طائرة من أجلها.