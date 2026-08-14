آلاف العالقين بمطار ناريتا في طوكيو جراء أمطار وفيضانات أودت بحياة 4 أشخاص

تسببت أمطار قياسية في ​تقطع السبل بآلاف المسافرين في مطار ناريتا ‌بطوكيو ​اليوم الجمعة، بعدما أدت الفيضانات التي اجتاحت المنطقة المحيطة إلى تعطيل حركة النقل وانقطاع التيار الكهربائي عن المنازل وأودت بحياة أربعة أشخاص على الأقل.

وسقطت أمطار تجاوزت 360 ملم خلال ⁠24 ساعة في أجزاء من مقاطعة تشيبا المجاورة للعاصمة طوكيو، مما أدى إلى غمر الطرق والسكك الحديدية بالمياه خلال أحد أكثر أسابيع ‌العطلات ازدحاما في اليابان.

وقالت السلطات إنه جرى التأكد من مقتل أربعة أشخاص حتى الآن، أحدهم حوصر ‌في سيارة غمرتها المياه، في حين ‌لا يزال آخر في عداد المفقودين. وجرى ‌نشر أفراد من الجيش ‌في المنطقة للمساعدة في جهود الإغاثة. ووفقا لشركة (طوكيو للطاقة الكهربائية) فقد ​ظلت أكثر ‌من 22 ​ألف أسرة دون كهرباء حتى ⁠الساعة 0200 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة.

وفي مدينة تشيبا، إحدى أكثر المناطق تضررا، أمضى المئات ​ليلتهم ⁠محتمين بأغطية من ⁠رقائق الألمنيوم في المباني الحكومية التي تُستخدم كمراكز إجلاء مؤقتة. وقال متحدث باسم مطار ناريتا إن اضطرابات ⁠حركة النقل تسببت في تقطع السبل بحوالي سبعة آلاف شخص في المطار، مضيفا أنه من المقرر أن تعود جميع الرحلات الجوية للعمل بشكل طبيعي اليوم الجمعة. وقالت شركة الخطوط ‌الجوية اليابانية إن بعض الرحلات ربما تتأخر، لكن لا يُتوقع ​إلغاء أي رحلات في الوقت الراهن.

وأُغلقت بعض الطرق السريعة الرئيسية في تشيبا، مما أجبر السائقين على السير عبر طرق بديلة وتسبب في ​ازدحام مروري شديد.