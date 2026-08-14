الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في شهرين

تراجعت أسعار الذهب اليوم ​الجمعة وسط سعي المستثمرين لجني الأرباح بعد ‌أن ارتفع ​سعره إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين في الجلسة السابقة إثر بيانات تضخم قوضت توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للفائدة في سبتمبر.

وهبط الذهب في ⁠المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4330.37 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0103 بتوقيت جرينتش، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8 بالمئة إلى 4386.80 دولار.

وصعد الذهب أمس الخميس إلى أعلى مستوى له منذ الخامس ‌من يونيو قبل أن يتراجع 1.3 ‌بالمئة ويمحو مكاسب الأسبوع.

وظلت أسعار المنتجين ‌في الولايات المتحدة ‌دون تغيير في يوليو تموز مع انخفاض أسعار السلع وارتفاع تكلفة ​الخدمات بشكل ‌طفيف، مما عزز ​توقعات السوق بأن البنك ⁠المركزي ربما يبقي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل.

وجاء التقرير الصادر عن وزارة العمل ​الأمريكية ⁠أمس الخميس ⁠في أعقاب أنباء عن تضخم متوسط في أسعار المستهلكين الشهر الماضي.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، هددت واشنطن ⁠أمس الخميس بمواصلة الحصار البحري على إيران إلى أجل غير مسمى بما يزيد الضغط الاقتصادي على طهران في ظل تعثر محادثات وقف إطلاق النار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ‌تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 63.92 دولار ​للأوقية. وانخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 1700.60 دولار. وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1303.25 دولار. ووصل المعدنان إلى أدنى مستوى لهما منذ الرابع ​من أغسطس.