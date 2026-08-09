زيلينسكي: استعادة الكهرباء جزئياً في أوديسا بعد ضربات روسية





قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أحدث هجوم روسي واسع النطاق على المنطقة المحيطة بمدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية تسبب في انقطاع واسع للتيار الكهربائي خلال الليل وحتى صباح اليوم الأحد.

وأشار زيلينسكي في كلمة مصورة بتقنية الفيديو مساء اليوم الأحد إلى أنه: "بحلول الصباح، كانت الكهرباء قد انقطعت عن أكثر من 300 ألف أسرة في أوديسا والمنطقة، وقد أُعيد التيار الكهربائي الآن إلى ثلثها."

وتواصلت أعمال إعادة التيار الكهربائي وإصلاح الأضرار.

وأُصيب ستة أشخاص على الأقل في الهجوم الذي نُفذ باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا أعدت "ردودا مناسبة" على كل هجوم روسي، مضيفا أن وطأة الحرب ستصبح أكثر ووضوحا "لجميع الروس في الداخل."

وأوضح زيلينسكي أن كييف ستواصل استهداف قطاع النفط الروسي والبنية التحتية الأخرى، مضيفا أن: "السبب الوحيد لاستمرار هذا الوضع هو عدم رغبة روسيا في إنهاء هذه الحرب."